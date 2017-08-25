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В Екатеринбурге снижается объем предложения жилья
25 август 2017 (16:00)
По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в Екатеринбурге за последние четыре недели объем предложения на вторичном рынке жилья сократился на 3,3% (до 9,9 тыс. квартир и 1,8 тыс. комнат в коммуналках). С начала года показатель снизился на 1,9%. На первый взгляд, кажется, что эта тенденция обусловлена ростом числа сделок купли-продажи. Однако существует мнение, что сжатие объемов предложения связано с «синдромом разочарованного продавца». В последнее время многие собственники снимают свои объекты, осознав невозможность реализовать жилплощадь в текущих рыночных условиях в соответствии со своими ожиданиями.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков считает, что текущее сокращение объемов предложения на вторичном рынке связано с целым комплексом факторов.
«Синдром разочарованного продавца» был наиболее распространен в Екатеринбурге в 2016 году. Тогда многие собственники, которые имели завышенные ожидания, принимали решение отложить процесс реализации на более поздний период. Сокращение предложения в 2017 году обусловлено не только этим фактором. Всегда есть продавцы, снимающие по тем или иным причинам свои объекты с продажи. Однако, на мой взгляд, текущее сжатие объемов предложения в первую очередь обусловлено некоторым оживлением рынка и ротацией объекта. Плюс нельзя забывать про фактор сезонности. Обычно объем предложения начинает повышаться с осени. В летний период число квартир нередко сокращается», — сообщил Михаил Хорьков.
Впрочем, по оценкам аналитиков «Инком-Недвижимость», «синдром разочарованного продавца» продолжает оказывать серьезное давление на российский рынок вторичного жилья.
«Так, примерно 70% собственников, выставляющих свои объекты, имеют завышенные запросы в отношении стоимости своей жилплощади и твердую решимость «не сдаться» — продать объект, ориентируясь на субъективные ожидания, а не на объективные возможности. В условиях сохраняющегося сниженного спроса подобная категоричность — надежный способ избавить себя от просмотров и необходимости подписания договора купли-продажи. Срок экспозиции переоцененных объектов стремится к бесконечности, продажа недвижимости растягивается на неопределенный срок, а собственно жилплощадь ложится мертвым грузом в общей «копилке» предложения», — комментируют аналитики «Инком-Недвижимость».
В контексте описанной тенденции любопытной является другая крайность: зафиксировано заметное увеличение доли покупателей, выдвигающих продавцам требования, которые не соответствуют реальной ценовой ситуации. По оценкам компании, их доля составляет около 30%.
Такие покупатели готовы купить объект только по цене, которая заметно ниже среднерыночной. Условно говоря, продавец выставляет на продажу однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3 млн руб. В процессе торга он может снизить цены до 2,7 млн руб. Между тем потенциальный покупатель готов заплатить за нее только 2 млн руб., ссылаясь на негативную макроэкономическую ситуацию.
В УПН считают такой подход неконструктивным и вредным для вторичного рынка жилья Екатеринбурга.
«С моей точки зрения, эта тенденция больше характерна для прошлого года. Очевидно, что требовать скидку в размере 20-30% в текущих рыночных условиях — это неконструктивный подход. Конечно, нельзя сказать, что сегодня в Екатеринбурге установилось равновесие между объемами спроса и предложения. Однако в городе появилось достаточно много квартир с адекватными ценовыми требованиями. В этих условиях может быть только обоснованный торг. Если квартира изначально выставлялась по рыночной цене, то размер скидки обычно достигает 2-7%. Иными словами, торг должен иметь какие-то разумные рамки. Сейчас рынок стагнирует. Это уже не тот период, когда спрос резко упал, и квартиры никто не покупает. Просить скидку в 30% теоретически можно. Но вряд ли ее кто-то даст», — считает Михаил Хорьков.
Как отмечают эксперты, в настоящий момент многие покупатели и продавцы не могут договориться о цене. Собственники квартир пытаются продать жилье по максимально выгодной для них стоимости. Покупатели, наоборот, стараются всеми силами снизить ценовую планку. Из-за этого на рынке вторичного жилья Екатеринбурга сохраняется сильный дисбаланс, который препятствует его выходу из стагнации.
Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков считает, что текущее сокращение объемов предложения на вторичном рынке связано с целым комплексом факторов.
«Синдром разочарованного продавца» был наиболее распространен в Екатеринбурге в 2016 году. Тогда многие собственники, которые имели завышенные ожидания, принимали решение отложить процесс реализации на более поздний период. Сокращение предложения в 2017 году обусловлено не только этим фактором. Всегда есть продавцы, снимающие по тем или иным причинам свои объекты с продажи. Однако, на мой взгляд, текущее сжатие объемов предложения в первую очередь обусловлено некоторым оживлением рынка и ротацией объекта. Плюс нельзя забывать про фактор сезонности. Обычно объем предложения начинает повышаться с осени. В летний период число квартир нередко сокращается», — сообщил Михаил Хорьков.
Впрочем, по оценкам аналитиков «Инком-Недвижимость», «синдром разочарованного продавца» продолжает оказывать серьезное давление на российский рынок вторичного жилья.
«Так, примерно 70% собственников, выставляющих свои объекты, имеют завышенные запросы в отношении стоимости своей жилплощади и твердую решимость «не сдаться» — продать объект, ориентируясь на субъективные ожидания, а не на объективные возможности. В условиях сохраняющегося сниженного спроса подобная категоричность — надежный способ избавить себя от просмотров и необходимости подписания договора купли-продажи. Срок экспозиции переоцененных объектов стремится к бесконечности, продажа недвижимости растягивается на неопределенный срок, а собственно жилплощадь ложится мертвым грузом в общей «копилке» предложения», — комментируют аналитики «Инком-Недвижимость».
В контексте описанной тенденции любопытной является другая крайность: зафиксировано заметное увеличение доли покупателей, выдвигающих продавцам требования, которые не соответствуют реальной ценовой ситуации. По оценкам компании, их доля составляет около 30%.
Такие покупатели готовы купить объект только по цене, которая заметно ниже среднерыночной. Условно говоря, продавец выставляет на продажу однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3 млн руб. В процессе торга он может снизить цены до 2,7 млн руб. Между тем потенциальный покупатель готов заплатить за нее только 2 млн руб., ссылаясь на негативную макроэкономическую ситуацию.
В УПН считают такой подход неконструктивным и вредным для вторичного рынка жилья Екатеринбурга.
«С моей точки зрения, эта тенденция больше характерна для прошлого года. Очевидно, что требовать скидку в размере 20-30% в текущих рыночных условиях — это неконструктивный подход. Конечно, нельзя сказать, что сегодня в Екатеринбурге установилось равновесие между объемами спроса и предложения. Однако в городе появилось достаточно много квартир с адекватными ценовыми требованиями. В этих условиях может быть только обоснованный торг. Если квартира изначально выставлялась по рыночной цене, то размер скидки обычно достигает 2-7%. Иными словами, торг должен иметь какие-то разумные рамки. Сейчас рынок стагнирует. Это уже не тот период, когда спрос резко упал, и квартиры никто не покупает. Просить скидку в 30% теоретически можно. Но вряд ли ее кто-то даст», — считает Михаил Хорьков.
Как отмечают эксперты, в настоящий момент многие покупатели и продавцы не могут договориться о цене. Собственники квартир пытаются продать жилье по максимально выгодной для них стоимости. Покупатели, наоборот, стараются всеми силами снизить ценовую планку. Из-за этого на рынке вторичного жилья Екатеринбурга сохраняется сильный дисбаланс, который препятствует его выходу из стагнации.
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