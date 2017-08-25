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К 1 сентября поставка цветов в Екатеринбург из-за границы выросла в три раза

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В преддверии Дня знаний объем поставок цветочной продукции из-за границы в Екатеринбург выросла почти в три раза. Об этом рассказал заместитель начальника Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина Виктор Шаталов.



«Цветочная продукция завозится к нам на регулярной основе. Рейсы прибывают с периодичностью от 2 до 3 раз в неделю. В предпраздничный период увеличение объемов поставок происходит почти в 3 раза. Мы проводим как документальный контроль, так и фактический. Выпуск товара происходит только после разрешения Федеральной службы по ветеринарному и карантинному контролю», — прокомментировал он.



В частности, сегодня в Кольцово приземлились два борта из Амстердама, в которых прилетело около 1 млн цветов (80 т). По данным Кольцовской таможни, большая часть из них — розы, также в партии герберы, хризантемы, горшечные цветы. Растения выращены не только в Нидерландах, но и в Израиле, Колумбии, Эквадоре, Словакии, Эфиопии.



Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области осмотрели цветочную продукцию на предмет наличия заболеваний и вредителей.



«Чаще всего мы обнаруживаем западный цветочный «калифорнийский трипс». Те партии, в которых есть подозрение на наличие карантинных объектов, откладываются и ждут результата лабораторной экспертизы. С начала 2017 года уже было 50 случаев выявления карантинных объектов», — сообщила начальник отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Оксана Рымарь.



По закону зараженные партии либо уничтожают, либо обеззараживают. Однако вредители из карантинного списка отличаются большой плодовитостью, быстро распространяются, и их практически невозможно локализовать, потому проще сжечь растение вместе с опасным насекомым, отмечают специалисты.



Всего в этом году накануне 1 сентября в Екатеринбурге ожидают прибытие порядка 170 т цветов.

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