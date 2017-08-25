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В Свердловской области суд рассмотрит иск о банкротстве «Урало-Сибирского Альянса»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Урало-Сибирский Альянс» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 24 августа 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Щебень Урала», сумма исковых требований составляет 326 тыс. руб.



Напомним, ООО «Урало-Сибирский Альянс» работает на рынке стройматериалов Свердловской области с 2007 года. Сфера деятельности — производство и продажа бетона, раствора, перевозка и продажа стройматериалов по территории России.

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