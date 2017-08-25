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В Челябинске стартуют отборочные этапы народного чемпионата РМК по воркауту

УрБК, Челябинск, 25.08.2017. В Челябинске состоятся отборочные турниры чемпионата Русской медной компании по воркауту «Улица спорта». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Отборочные туры пройдут в августе и сентябре в целом ряде городов Челябинской области на новых воркаут-площадках, установленных в 2017 году по инициативе Русской медной компании в Карабаше, Коркино, Первомайском, Кыштыме и Челябинске. В сумме состоятся восемь отборочных турниров и супер-финал в Челябинске в честь Дня города 10 сентября. Во время чемпионата будут организованы разные конкурсы и мастер-классы для зрителей с призами и подарками.



«В турнире участвуют профессиональные атлеты и любители в трех возрастных категориях (от 12 до 18 лет, взрослые от 18 до 30 лет и взрослые старше 30 лет). В программе соревнования по двум дисциплинам — силовому фристайлу и силовому троеборью», — рассказали в пресс-службе.



В Челябинске соревнования состоятся на воркаут-площадках Русской медной компании на территории парка культуры и отдыха Калининского района (26 августа в 13.00) и в парке имени Тищенко (27 августа в 13.00).



Напомним, в 2017 году РМК выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты соответствуют международным требованиям. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн руб.

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