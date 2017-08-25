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ФАС выявила более 2 тыс. нарушений при закупках в сфере строительства дорог

За I полугодие 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила 2,2 тыс. нарушений при закупках в сфере дорожного строительства, что почти в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года (1,2 тыс. нарушений). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Речь идет о закупках работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.



Анализ ФАС показал: чаще всего при проведении аукционов в сфере дорожного строительства заказчики по-прежнему устанавливают излишние требования к описанию объекта закупки (так называемые требования к «химсоставу») и необоснованно укрупняют лот. В практике ведомства есть ряд дел, где заказчики при проведении аукционов на ремонт или содержание дорог объединяют в один лот десятки не связанных друг с другом дорог, расположенных в разных районах города или целого субъекта.



«Необоснованное укрупнение лота приводит к тому, что контракт достается посредникам, которые затем привлекают реальные строительные компании в качестве субподрядчиков. При этом в силу раздутости лота реальные строительные компании лишены возможности участвовать в такой закупке напрямую, снижается конкуренция на торгах, а бюджет в свою очередь лишается экономии», — отмечает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.



В случае с конкурсами ФАС, как правило, имеет дело с нарушением заказчиками порядка оценки поданных заявок. Например, в документации оценивается наличие у участников опыта выполнения аналогичных работ, но не раскрывается, какие именно работы считаются аналогичными.



«Наличие субъективного, неценового критерия позволяет заказчику оценивать заявки на своё усмотрение, зачастую под заранее определённого участника. Благодаря решению Правительства РФ значимость такого критерия по стройке была снижена с 40% до 20%, что в два раза сократило возможности для злоупотреблений. Следующим шагом в борьбе с субъективизмом заказчиков станет перевод всех торгов по 44-ФЗ в электронную форму, в результате чего заявки участников таких закупок станут анонимными и снизятся возможности для картельного сговора», — поясняет Р. Петросян.



Всего за I полугодие ФАС и ее территориальные управления выдали чуть более тысячи предписаний (за аналогичный период прошлого года — 460 предписаний).

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