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В Свердловской области утвердили условия приватизации «Березовского комбината» и КРК «Уралец»

25 август 2017 (14:06)

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердило условия приватизации акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» и АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приватизация 48,99% акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» состоится путем продажи в электронной форме на аукционе по начальной стоимости в размере 4 млн 372 тыс. руб.

33,99% акций КРЦ «Уралец» будут выставлены на торги в электронной форме по начальной стоимости 259 млн 335 тыс. руб.

Документы для организации продажи акций переданы в государственное казенное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

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