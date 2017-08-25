Новости дня
В Свердловской области утвердили условия приватизации «Березовского комбината» и КРК «Уралец»
25 август 2017 (14:06)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердило условия приватизации акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» и АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приватизация 48,99% акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» состоится путем продажи в электронной форме на аукционе по начальной стоимости в размере 4 млн 372 тыс. руб.
33,99% акций КРЦ «Уралец» будут выставлены на торги в электронной форме по начальной стоимости 259 млн 335 тыс. руб.
Документы для организации продажи акций переданы в государственное казенное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
Приватизация 48,99% акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» состоится путем продажи в электронной форме на аукционе по начальной стоимости в размере 4 млн 372 тыс. руб.
33,99% акций КРЦ «Уралец» будут выставлены на торги в электронной форме по начальной стоимости 259 млн 335 тыс. руб.
Документы для организации продажи акций переданы в государственное казенное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Треть акций екатеринбургского КРК «Уралец» продадут за 259 млн рублей
- Областной пакет акций КРК «Уралец» может быть приватизирован в 2017 году
- МУГИСО выставило на аукцион 49% акций «Березовского хлебокомбината»
- МУГИСО: Прощение долга ЗАО «Триумф» перед ОАО «КРК «Уралец» снизило бы стоимость акций комплекса, принадлежащих Свердловской области
- Госпакеты акций Верхнесалдинского, Березовского и Туринского хлебокомбинатов выставлены на аукцион
Loading...