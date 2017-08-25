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В Свердловской области утвердили условия приватизации «Березовского комбината» и КРК «Уралец»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердило условия приватизации акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» и АО «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Приватизация 48,99% акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» состоится путем продажи в электронной форме на аукционе по начальной стоимости в размере 4 млн 372 тыс. руб.



33,99% акций КРЦ «Уралец» будут выставлены на торги в электронной форме по начальной стоимости 259 млн 335 тыс. руб.



Документы для организации продажи акций переданы в государственное казенное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

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