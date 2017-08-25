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Туристов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже сегодня
25 август 2017 (13:43)
УрБК, Москва, 25.08.2017. Около 800 клиентов прекратившего свою деятельность туроператора Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже 25 августа. Об этом сообщает «Прайм».
«Скорее всего, сегодня уже начнут вывозить людей. Может быть, за один день, может быть, за два, их там около 800 человек», — рассказали на горячей линии Ростуризма.
По словам сотрудника ведомства, ближе к обеду появятся списки, и будет более точно известно, когда и кого будут вывозить.
Напомним, туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. Компания работала на турецком направлении. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина, от приостановки ее работы пострадали примерно 4 тыс. человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тыс. клиентов купили туры.
Гражданская ответственность Ted Travel (ООО «Терра») за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 50 млн руб.
«Скорее всего, сегодня уже начнут вывозить людей. Может быть, за один день, может быть, за два, их там около 800 человек», — рассказали на горячей линии Ростуризма.
По словам сотрудника ведомства, ближе к обеду появятся списки, и будет более точно известно, когда и кого будут вывозить.
Напомним, туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. Компания работала на турецком направлении. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» Дмитрия Горина, от приостановки ее работы пострадали примерно 4 тыс. человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тыс. клиентов купили туры.
Гражданская ответственность Ted Travel (ООО «Терра») за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 50 млн руб.
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