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Cудебные приставы демонтировали рекламную вывеску магазина «Красное и белое» в Екатеринбурге
25 август 2017 (13:20)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга демонтировали рекламную вывеску магазина «Красное и белое». Об этом сообщает Управление ФССП России по Свердловской области.
Вывеска нарушала фасад здания по ул. Евгения Совкова. Ее демонтажа добивалась управляющая жилищная компания района Широкая речка.
«Должник отказался удовлетворить требования исполнительного документа в обозначенный срок. В результате конструкция размером 3 на 8 метров была демонтирована принудительно и оставлена на ответственное хранение взыскателю», — говорится в сообщении.
Вывеска нарушала фасад здания по ул. Евгения Совкова. Ее демонтажа добивалась управляющая жилищная компания района Широкая речка.
«Должник отказался удовлетворить требования исполнительного документа в обозначенный срок. В результате конструкция размером 3 на 8 метров была демонтирована принудительно и оставлена на ответственное хранение взыскателю», — говорится в сообщении.
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