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Жительница США выиграла в лотерее почти 500 млн долларов

В штате Массачусетс работница больницы Мэвис Ванчик выиграла самый большой в истории США джекпот, доставшийся одному человеку. Об этом сообщает Associated Press.



Номинальный размер джекпота — 758,7 млн долл. США. Женщина, однако, предпочла получить единовременную выплату в размере 480 млн долл., или 336 млн долл. после уплаты налогов. Те победители, которые выбирают регулярные выплаты в течение нескольких десятилетий, в сумме получают больше денег.



53-летняя Ванчик, у которой двое взрослых детей, на протяжении 32 лет занималась канцелярской работой в отделении медсестер медицинского центра Mercy в Спрингфилде. Она уже уведомила своего работодателя, что уходит.

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