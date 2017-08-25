Дайджест
Жительница США выиграла в лотерее почти 500 млн долларов
25 август 2017 (13:13)
В штате Массачусетс работница больницы Мэвис Ванчик выиграла самый большой в истории США джекпот, доставшийся одному человеку. Об этом сообщает Associated Press.
Номинальный размер джекпота — 758,7 млн долл. США. Женщина, однако, предпочла получить единовременную выплату в размере 480 млн долл., или 336 млн долл. после уплаты налогов. Те победители, которые выбирают регулярные выплаты в течение нескольких десятилетий, в сумме получают больше денег.
53-летняя Ванчик, у которой двое взрослых детей, на протяжении 32 лет занималась канцелярской работой в отделении медсестер медицинского центра Mercy в Спрингфилде. Она уже уведомила своего работодателя, что уходит.
Номинальный размер джекпота — 758,7 млн долл. США. Женщина, однако, предпочла получить единовременную выплату в размере 480 млн долл., или 336 млн долл. после уплаты налогов. Те победители, которые выбирают регулярные выплаты в течение нескольких десятилетий, в сумме получают больше денег.
53-летняя Ванчик, у которой двое взрослых детей, на протяжении 32 лет занималась канцелярской работой в отделении медсестер медицинского центра Mercy в Спрингфилде. Она уже уведомила своего работодателя, что уходит.
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