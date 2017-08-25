Дайджест
Ученые выявили опасность применения антибиотиков
25 август 2017 (13:13)
Ирландские ученые выяснили, что злоупотребление антибиотиками угнетает кишечную микрофлору и провоцирует нарушения психического здоровья, в частности, тревогу и депрессию. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Microbiome, кратко о нем сообщает издательство BioMed Central.
Эксперты полагают, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.
Авторы провели эксперименты на мышах. Одних грызунов вырастили с кишечными бактериями, других — без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Именно изменение микрофлоры пищеварительной системы повлияло на содержание микроРНК в головном мозге животных и их состояние.
Эксперты полагают, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.
Авторы провели эксперименты на мышах. Одних грызунов вырастили с кишечными бактериями, других — без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Именно изменение микрофлоры пищеварительной системы повлияло на содержание микроРНК в головном мозге животных и их состояние.
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