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Ученые выявили опасность применения антибиотиков

Ирландские ученые выяснили, что злоупотребление антибиотиками угнетает кишечную микрофлору и провоцирует нарушения психического здоровья, в частности, тревогу и депрессию. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Microbiome, кратко о нем сообщает издательство BioMed Central.



Эксперты полагают, что микробы, обитающие в кишечнике, влияют на содержание микроРНК в миндалинах и префронтальной коре головного мозга. Именно данные элементы нервной системы отвечают за развитие тревоги и депрессии.



Авторы провели эксперименты на мышах. Одних грызунов вырастили с кишечными бактериями, других — без них (микроорганизмы уничтожили антибиотиками). Именно изменение микрофлоры пищеварительной системы повлияло на содержание микроРНК в головном мозге животных и их состояние.

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