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Новый авианосец для ВМФ России заложат в 2025 году

25 август 2017 (13:12)

Новый авианосец для военно-морского флота России заложат в 2025 году. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений, на финише, уже к 2025 году, у нас есть намерение строительства нового авианосца», — сказал он.

Ранее, в июне 2017 года, Борисов уже сообщал, что закладка тяжелого авианесущего крейсера предусмотрена «в конце новой госпрограммы вооружений».

Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

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