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Новый авианосец для ВМФ России заложат в 2025 году
25 август 2017 (13:12)
Новый авианосец для военно-морского флота России заложат в 2025 году. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.
«Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений, на финише, уже к 2025 году, у нас есть намерение строительства нового авианосца», — сказал он.
Ранее, в июне 2017 года, Борисов уже сообщал, что закладка тяжелого авианесущего крейсера предусмотрена «в конце новой госпрограммы вооружений».
Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.
«Я могу подтвердить, что в планах проекта новой госпрограммы вооружений, на финише, уже к 2025 году, у нас есть намерение строительства нового авианосца», — сказал он.
Ранее, в июне 2017 года, Борисов уже сообщал, что закладка тяжелого авианесущего крейсера предусмотрена «в конце новой госпрограммы вооружений».
Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.
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