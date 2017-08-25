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Компания SpaceX успешно запустила тайваньский спутник

Компания SpaceX успешно запустила с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния спутник наблюдения Земли для Национальной космической организации Тайваня. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.



Спутник Formosat-5, оснащенный датчиком высокого разрешения, был выведен на орбиту ракетой-носителем с возвращаемой ступенью Falcon 9.



Через 10 минут после старта первая ступень носителя успешно произвела посадку на плавучей платформе в Тихом океане. Это 12-й успешный запуск SpaceX за 2017 год. Компания не только установила новый рекорд по числу запусков за год, но и обогнала «Роскосмос» с 11 успешными стартами.

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