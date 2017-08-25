Дайджест
Компания SpaceX успешно запустила тайваньский спутник
25 август 2017 (13:12)
Компания SpaceX успешно запустила с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния спутник наблюдения Земли для Национальной космической организации Тайваня. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на Associated Press.
Спутник Formosat-5, оснащенный датчиком высокого разрешения, был выведен на орбиту ракетой-носителем с возвращаемой ступенью Falcon 9.
Через 10 минут после старта первая ступень носителя успешно произвела посадку на плавучей платформе в Тихом океане. Это 12-й успешный запуск SpaceX за 2017 год. Компания не только установила новый рекорд по числу запусков за год, но и обогнала «Роскосмос» с 11 успешными стартами.
Спутник Formosat-5, оснащенный датчиком высокого разрешения, был выведен на орбиту ракетой-носителем с возвращаемой ступенью Falcon 9.
Через 10 минут после старта первая ступень носителя успешно произвела посадку на плавучей платформе в Тихом океане. Это 12-й успешный запуск SpaceX за 2017 год. Компания не только установила новый рекорд по числу запусков за год, но и обогнала «Роскосмос» с 11 успешными стартами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания Falcon 9 вывела на орбиту новый спутник
- SpaceX прогнозирует безуспешную посадку ракеты Falcon 9
- Ракета-носитель Falcon 9 не смогла удачно приземлиться на плавучую платформу
- Ракета с украинским двигателем вывела на орбиту спутник ЕС
- В США произведен успешный старт ракеты Falcon 9
Loading...