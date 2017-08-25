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В Екатеринбурге на ВИЗе трамваи на три дня изменят маршруты следования

25 август 2017 (12:55)

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Екатеринбурге ЕМУП «ТТУ» закроет движение трамваев на участке от остановки «Дворец молодежи» до остановки «Кирова» в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения, связанные с проведением работ по капитальному ремонту путей на Верх-Исетском бульваре, продлятся с 23.00 25 августа до 20.00 28 августа 2017 года.

Изменению подлежат маршруты № 3, 6, 7, 23, 10, 13, 18 и 21.

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