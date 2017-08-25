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Правительство РФ разрешило УрФУ присуждать ученые степени
25 август 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в число российских вузов, которые с 1 сентября наделяются правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
В список вошли 4 научные организации и 19 образовательных организаций высшего образования.
Среди вузов в отношении одиннадцати установлена категория «национальный исследовательский университет», в отношении трех — «федеральный университет». Также в перечень вошли четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты.
В список вошли 4 научные организации и 19 образовательных организаций высшего образования.
Среди вузов в отношении одиннадцати установлена категория «национальный исследовательский университет», в отношении трех — «федеральный университет». Также в перечень вошли четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты.
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