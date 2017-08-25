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В России производство овощей открытого грунта снизилось на 29%

УрБК, Москва, 25.08.2017. По сравнению с прошлым годом производство овощей открытого грунта в России сократилось на 29%, до 670 тыс. т. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина.



«Если говорить об открытом грунте, то урожайность у нас немного просела — на 6%, если смотреть в сравнении с прошлогодними показателями на этот период, а производство овощей снизилось на 29% — до 670 тыс. т. Мы говорим о картофеле, луке, капусте, моркови, свекле, кабачках, горохе и небольших объемах огурцов и томатов», — прокомментировал он.



При этом он добавил, что производство тепличных овощей выросло на 24% по сравнению с прошлым годом.



«Урожай огурцов на данный момент по сравнению с прошлым годом на 19% больше — 380 тыс. т пока, томатов у нас больше в 1,5 раза — 160 тыс. т, итого у нас получается тепличных овощей 550 тыс. т — на 24% больше, чем на аналогичный период прошлого года», — рассказал аналитик.

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