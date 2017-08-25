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Муниципалитетам Среднего Урала поручили решить проблему долгов за коммунальные ресурсы
25 август 2017 (11:53)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. На заседании правительства Свердловской области обсудили проблему роста просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) перед ресурсоснабжающими организациями.
В ходе заседания временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал до 6 сентября предоставить ему все данные о размере долгов за топливные ресурсы в каждом муниципалитете.
«Необходимо принять дополнительные меры по погашению этой задолженности. Это одна из главных задач органов местного самоуправления и руководителей управленческих округов на текущий период», — сообщил Е. Куйвашев.
На заседании правительства Свердловской области от муниципалитетов присутствовали и глава Ревды Ирина Тейшева и исполняющий обязанности главы администрации Первоуральского городского округа Валерий Хорев.
«У нас большинство управляющих компаний (УК) перешли на прямые расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов. Это не сделали только УК «Даниловское» и «Дом Плюс», — заявил Валерий Хорев.
В ходе заседания временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал до 6 сентября предоставить ему все данные о размере долгов за топливные ресурсы в каждом муниципалитете.
«Необходимо принять дополнительные меры по погашению этой задолженности. Это одна из главных задач органов местного самоуправления и руководителей управленческих округов на текущий период», — сообщил Е. Куйвашев.
На заседании правительства Свердловской области от муниципалитетов присутствовали и глава Ревды Ирина Тейшева и исполняющий обязанности главы администрации Первоуральского городского округа Валерий Хорев.
«У нас большинство управляющих компаний (УК) перешли на прямые расчеты с поставщиками коммунальных ресурсов. Это не сделали только УК «Даниловское» и «Дом Плюс», — заявил Валерий Хорев.
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