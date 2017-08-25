Новости дня

В Екатеринбурге начальник службы электроснабжения метрополитена погиб от удара током

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Екатеринбурге начальник службы электроснабжения МУП «Екатеринбургский метрополитен» погиб в результате полученной электротравмы. Также пострадал еще один сотрудник предприятия, который был доставлен в больницу.



Как сообщили УрБК в Следственном управлении СК России по Свердловской области, в настоящее время следственным отделом ведомства по Верх-Исетскому району по данному факту проводится проверка.



«Сообщение поступило вчера днем. В результате происшествия один человек погиб и один пострадал: он находится в больнице. У погибшего — начальника службы электроснабжения МУП «Екатеринбургский метрополитен» — есть признаки электротравмы. В рамках проводимой проверки выясняются все обстоятельства», — пояснил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: