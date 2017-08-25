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В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор оштрафовал «ВТБ Страхование» за мелкий шрифт в полисах
25 август 2017 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Инспекторы Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле выявили нарушения прав потребителей в работе cтраховой компании «ВТБ Страхование» (г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 8, стр. 1).
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, страховая компания не представляла потребителям полные и достоверные сведения о страховом агенте и условиях оказания услуг, а мелкий шрифт в полисах страхования по программе «Лайф+ Единовременный взнос. ВТБ 24» не позволял надлежащим образом оценить условия договора.
«Текст не соответствовал требованиям СанПиН 1.2.1253-03 «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых», т.к. напечатан мелким, плохо разборчивым шрифтом, так что потребителю было затруднительно знакомиться с условиями договора», — поясняют в ведомстве.
Также страховая организация не представила потребителю сведения о праве и возможности определения срока заключения договора страхования, согласовании времени внесения платежа. Кроме того, в договор были включены условия, ущемляющие права потребителей: о безусловном отсутствии возврата страховой премии, а также о ее единовременной уплате.
Все это противоречит закону «О защите прав потребителей». По выявленному нарушению инспекторы составили протокол об административном правонарушении в отношении СК «ВТБ Страхование» по частям 1, 2 статьи 14.8 КоАП РФ и назначили административное наказание в виде штрафа.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора потребовали от компании прекратить заключение договоров с нарушением норм права о доведении до потребителей информации об условиях оказания услуг; в случаях дальнейшего предоставления кредитов, финансовых услуг применять договоры, приведенные в соответствии с нормами права.
СК «ВТБ Страхование» не согласилась с решением надзорного органа и попыталась опротестовать его в Арбитражном суде Свердловской области, а потом и в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции оставили решение в силе.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, страховая компания не представляла потребителям полные и достоверные сведения о страховом агенте и условиях оказания услуг, а мелкий шрифт в полисах страхования по программе «Лайф+ Единовременный взнос. ВТБ 24» не позволял надлежащим образом оценить условия договора.
«Текст не соответствовал требованиям СанПиН 1.2.1253-03 «Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых», т.к. напечатан мелким, плохо разборчивым шрифтом, так что потребителю было затруднительно знакомиться с условиями договора», — поясняют в ведомстве.
Также страховая организация не представила потребителю сведения о праве и возможности определения срока заключения договора страхования, согласовании времени внесения платежа. Кроме того, в договор были включены условия, ущемляющие права потребителей: о безусловном отсутствии возврата страховой премии, а также о ее единовременной уплате.
Все это противоречит закону «О защите прав потребителей». По выявленному нарушению инспекторы составили протокол об административном правонарушении в отношении СК «ВТБ Страхование» по частям 1, 2 статьи 14.8 КоАП РФ и назначили административное наказание в виде штрафа.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора потребовали от компании прекратить заключение договоров с нарушением норм права о доведении до потребителей информации об условиях оказания услуг; в случаях дальнейшего предоставления кредитов, финансовых услуг применять договоры, приведенные в соответствии с нормами права.
СК «ВТБ Страхование» не согласилась с решением надзорного органа и попыталась опротестовать его в Арбитражном суде Свердловской области, а потом и в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Обе инстанции оставили решение в силе.
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