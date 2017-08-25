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Среди пострадавших от банкротства туроператора TED Travel могут быть уральские туристы
25 август 2017 (10:48)
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Туроператор TED Travel (ООО «Терра») заявил о прекращении своей деятельности. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.
«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО «ТЕРРА» вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция», — говорится в сообщении.
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), на вечер 24 августа в Турции по линии TED Travel находится около 780 туристов. Еще около 3-3,5 тыс. туров продано «в глубину». Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев не исключает, что среди пострадавших есть жители УрФО. В настоящее время их число устанавливается.
«В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО «ТЕРРА» вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция», — говорится в сообщении.
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), на вечер 24 августа в Турции по линии TED Travel находится около 780 туристов. Еще около 3-3,5 тыс. туров продано «в глубину». Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев не исключает, что среди пострадавших есть жители УрФО. В настоящее время их число устанавливается.
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