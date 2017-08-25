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В Екатеринбурге при строительстве гостиницы Hyatt Place пострадали двое рабочих

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Минувшей ночью в Екатеринбурге на строительной площадке гостиницы Hyatt Place на Верх-Исетском бульваре двое рабочих пострадали из-за обрушения металлоконструкций.



«25 августа в 1.40 в отдел полиции № 9 поступило сообщение об обрушении металлоконструкций на стройке по адресу Верх-Исетский бульвар, 3. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе опроса прораба 1959 года рождения установлено, что шесть человек проводили работы по заливанию бетона, в то время как на них обрушилась железная конструкция. Сильно пострадали двое человек, они доставлены в 23-ю больницу с различными травмами. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — прокомментировали УрБК в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



По некоторым данным, пострадавшие — граждане Сербии.



Четырехзвездочную гостиницу Hyatt Place строят к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Сдать объект — 14-этажное здание высотой 49,5 м. — планируют в апреле следующего года. Застройщиком выступает компания «Трейдюник СРЛ», а девелопером — УГМК.

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