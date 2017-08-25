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«ФК Открытие» может перейти в фонд консолидации банковского сектора Центробанка

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Первой кредитной организацией, которая может перейти в фонд консолидации банковского сектора, созданный Центробанком для санации банков, может стать «ФК Открытие». Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ЦБ и к «ФК Открытие».



Два собеседника издания называют вероятность такого сценария очень высокой, но решение еще не принято.



Между тем основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев это опровергает: переговоров о передаче банка фонду консолидации ЦБ нет, заявил он. Представитель ЦБ не комментирует действующие банки и готовность фонда начать работу.



«ФК Открытие» два месяца возвращает клиентам деньги: АКРА присвоило ему низкий рейтинг (ВВВ-), лишивший его права работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. А после краха «Югры» банк стал объектом информационной атаки, говорил В. Беляев.



В июне-июле компании забрали из банка 430 млрд руб., а граждане — 36 млрд. В июле банки забрали из «ФК Открытие» 263 млрд руб. Примерно половина из утекших 621 млрд руб. — сворачивание сделок обратного репо, остальное — плановые оттоки средств из-за рейтинга и внеплановые изъятия, объяснял представитель «Открытия». К 1 августа ликвидные активы «ФК Открытие», по подсчетам Fitch, покрывали лишь 20% клиентского фондирования.



По мнению экспертов, сценарий с переходом банка в фонд ЦБ логичен, учитывая масштабное финансирование банка регулятором. В июле «Открытие» заняло у ЦБ 333 млрд руб. по сделкам репо, и к августу пятая часть обязательств банка приходилась на ЦБ. Источники отмечают, что в августе регулятор открыл банку необеспеченную кредитную линию. Сколько банк привлек по ней у ЦБ и на каких условиях, неизвестно.

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