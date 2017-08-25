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В Екатеринбурге 15 человек были эвакуированы из-за задымления на территории «ВИЗ-Стали»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. В Екатеринбурге 15 человек были эвакуированы из-за задымления на территории ООО «ВИЗ-Сталь».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, накануне пожарные были вызваны по тревоге на ул. Толедова, где в административном здании сработала автоматическая пожарная сигнализация.



«По прибытию и проведению разведки огнеборцы установили, что на фасаде здания произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Из здания самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет. К месту пожара выезжали 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Административное здание не принадлежит ООО «ВИЗ-Сталь». После проветривания все работники вернулись в помещения», — говорится в сообщении.

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