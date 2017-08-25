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ФАС выявила нарушения на 52,2 млрд рублей в закупках «Роснефти» на поставку труб

УрБК, Москва, 25.08.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения в проведении пяти закупок «Роснефти» на поставку труб общей стоимостью 52,2 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Рачика Петросяна.



«ФАС России было получено и рассмотрено 5 жалоб на 5 закупок ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» на поставку труб различного назначения общей суммой свыше 50 млрд руб.», — сказал он.



По словам представителя ФАС, были выявлены некоторые избыточные требования к участникам закупки формального характера, такие как необходимость представления калькуляции стоимости продукции.



«Компании выданы предписания не учитывать указанные требования при рассмотрении заявок на участие в закупках», — добавил Р. Петросян, отметив, что выявленные несоответствия не повлекли нарушений прав и законных интересов участников закупки.



Согласно документам ФАС, из жалобы заявителя (гражданина А. В. Кулакова) следует, что «Роснефть» при проведении запроса предложений нарушила положения закона о закупках. Так, по его мнению, компания нарушила принцип информационной открытости при проведении процедуры вскрытия конвертов, неправомерно установила избыточные требования к участникам закупки в качества критерия допуска, а также в документации неправомерно была предусмотрена для заполнения участником закупки форма справки о наличии кадровых ресурсов.



Тендеры были объявлены в конце июля, итоги должны подвести в октябре.

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