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Сумма штрафов за неоплату «Платона» в Свердловской области достигла 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Сумма штрафов за неплатежи большегрузов по системе «Платон» во II квартале 2017 года в Свердловской области составила 1 млн 795 тыс. руб. Такая информация приведена в докладе Уральского управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).



«В рамках контроля за платой взносов в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т («Платон»), во II квартале составлен 341 протокол и вынесено 321 постановление на общую сумму 1 млн 795 тыс. руб.», — указано в документе.



Из этой суммы взыскать удалось 559 тыс. руб. В ведомстве отмечают, что чаще всего водители оплачивают штрафы в первые 20 дней после вынесения, когда можно погасить лишь половину суммы.



За I полугодие 2017 года сумма наложенных ведомством штрафов превысила 23,6 млн руб. В том числе 13,7 млн руб. в сфере надзора в области автомобильного транспорта, 1,45 млн руб. — в области дорожного хозяйства, 1,2 млн руб. — в рамках контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок, 7,2 млн руб. — контроля весогабаритных параметров транспортных средств.

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