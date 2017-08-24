Кризис

Средний размер «займа до зарплаты» в Свердловской области вырос на 13,4%

Средний размер «займа до зарплаты» в Свердловской области во II квартале 2017 года составил 9 тыс. 617 руб., что на 13,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самая высокая динамика среднего размера «займа до зарплаты» (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) зафиксирована в Ставропольском (плюс 35,5%), Краснодарском (плюс 26,9%) и Алтайском (плюс 24,0%) краях, а также в Самарской области (плюс 22%). В то же время, в ряде регионов средний размер микрозайма за год снизился, в частности, в Омской (на 27,1%) и Ленинградской (на 13,4%) областях, а также Республике Саха (на 6,9%).



«Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных категориях заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет. МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным. Однако модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высоко рискованным сегментам заемщиков и, при этом, эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: