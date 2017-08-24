Новости дня

Торговая сеть «Монетка» через суд требует более 93 млн рублей с застройщика ТРЦ «Глобус»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск ООО «Мега-Инвест» о взыскании 93 млн 340 тыс. руб. с ООО «КИТ Екатеринбург». Соответствующий документ опубликован на сайте арбитража.



Как указано в материалах дела, речь идет о 65 млн 252 тыс. руб. неосновательного обогащения и 28 млн 88 тыс. руб. — процентах за пользование чужими денежными средствами. Судебное заседание назначено на 31 августа 2017 года.



Напомним, ООО «Мега-Инвест» является оператором недвижимости в группе компаний, управляющей торговыми сетями «Монетка» и «Райт». В 2014-2016 годах истец инвестировал более 65 млн руб. в строительство третьей очереди ТРЦ «Глобус» (застройщиком выступало ООО «КИТ Екатеринбург»). Однако проект не был реализован.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: