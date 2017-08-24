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В Челябинске ФАС возбудило дело о нарушениях в рекламе МФК «БыстроДеньги» с мелким шрифтом

УрБК, Челябинск, 24.08.2017. Челябинское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения требований рекламного законодательства по наружной рекламе на нестационарном торговом объекте, в котором выдает займы ООО МФК «БыстроДеньги». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С заявлением в антимонопольную службу по факту распространения данной рекламы в Челябинске на пр. Победы, 392/4 обратился гражданин, указавший в заявлении требование о проверке данной рекламы на предмет соответствия действующему законодательству.



Антимонопольная служба установила, что на рекламном баннере содержатся следующие сведения: «Займы. 0%. Специальное предложение. С нами – выгодно!..Быстроденьги на пути к лучшему». Данное рекламное предложение сопровождается дополнительной информацией об условиях предоставления займа, выполненной мелким шрифтом, в связи с чем прочитать ее невозможно или достаточно затруднительно.



При этом указанные сведения раскрывают существенные для заемщиков условия предоставления данного займа под 0%, которые очевидно снижают его привлекательность по сравнению с информацией, нанесенной читаемым шрифтом. Так, ставка 0% доступна в честь дня рождения заемщика на 7-й день пользования займом при условии выполнения всех требований программы лояльности. Плата за пользование займом в остальной срок составляет от 1,5% до 2,17% в день. Полная стоимость займа 547,500-92,050% годовых.



При возбуждении дела о нарушении рекламного законодательства антимонопольная служба указала, что данная информация не воспринимается для прочтения, в связи с чем считается отсутствующей.



Между тем, согласно пункту 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе, реклама финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов или расходов, которые понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.



В настоящее время Челябинское УФАС России запросило у рекламодателя ООО МФК «БыстроДеньги» письменные пояснения об основаниях размещения рекламы финансовой услуги с нечитаемым шрифтом о существенных условиях предоставления займов гражданам.



Заседание комиссии состоится 27 сентября.

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