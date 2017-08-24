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«Уральские авиалинии» открывают регулярный рейс из Екатеринбурга в Верону

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 30 декабря по субботам открывает новый регулярный рейс из Екатеринбурга в Верону.



Стоимость билета по тарифу «промо» стартует от 14,2 тыс. руб. в одну сторону (в стоимость включены все сборы); билет по тарифу «эконом» обойдется от 15,9 тыс. руб. в одну сторону, включая багаж (до 23 кг) и 1 комплект спортивного снаряжения.



«Это направление зимой будет интересно любителям активного отдыха. В нескольких часах езды от Вероны расположены популярные итальянские горнолыжные курорты с трассами различной сложности, прекрасными ресторанами, барами и развлекательными зонами, где можно отдохнуть после катания. Будучи в Вероне, обязательно нужно посетить внутренний дворик дома Джульетты Капулетти и множество других достопримечательностей «маленького Рима». А в новогоднюю ночь — выйти на улочки города и увидеть огни праздничного салюта на фоне амфитеатра Арена-ди-Верона», — говорится в сообщении.



Все рейсы в Италию выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса «Бизнес» и «Эконом». Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.

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