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В Нидерландах задержали предполагаемого террориста

Сотрудники полиции Нидерландов задержали еще одного человека в связи с террористической угрозой в Роттердаме, где у концертного зала был задержан водитель автомобиля с газовыми баллонами. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.



Сообщается, что правоохранительные органы задержали еще одного человека на юге страны.



Ранее сообщалось, что в Роттердаме отменили концерт рок-группы из-за террористической угрозы.

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