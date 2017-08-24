Дайджест
В Нидерландах задержали предполагаемого террориста
24 август 2017 (17:23)
Сотрудники полиции Нидерландов задержали еще одного человека в связи с террористической угрозой в Роттердаме, где у концертного зала был задержан водитель автомобиля с газовыми баллонами. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали еще одного человека на юге страны.
Ранее сообщалось, что в Роттердаме отменили концерт рок-группы из-за террористической угрозы.
Сообщается, что правоохранительные органы задержали еще одного человека на юге страны.
Ранее сообщалось, что в Роттердаме отменили концерт рок-группы из-за террористической угрозы.
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