Дайджест
В Нижегородской области загорелся газопровод
24 август 2017 (17:23)
В Сергачском районе Нижегородской области произошли вспышка газа и факельное горение на газопроводе в 4 км от села Шубино. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Сообщается, что на газопроводе произошли «разгерметизация и факельное горение в течение нескольких минут».
На данный момент информации о пострадавших нет, угрозы населенному пункту нет. Устанавливаются причины произошедшего.
Сообщается, что на газопроводе произошли «разгерметизация и факельное горение в течение нескольких минут».
На данный момент информации о пострадавших нет, угрозы населенному пункту нет. Устанавливаются причины произошедшего.
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