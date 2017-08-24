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В Нижегородской области загорелся газопровод

В Сергачском районе Нижегородской области произошли вспышка газа и факельное горение на газопроводе в 4 км от села Шубино. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.



Сообщается, что на газопроводе произошли «разгерметизация и факельное горение в течение нескольких минут».



На данный момент информации о пострадавших нет, угрозы населенному пункту нет. Устанавливаются причины произошедшего.

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