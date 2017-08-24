Дайджест

Группа «Ноль» отменила концерты в России

24 август 2017 (17:23)

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков отменил концерты в России. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Я не поеду в Россию. Сейчас, я не поеду туда. Концертов не будет», — заявил музыкант.

По словам Чистякова, для осуществления гастрольной поездки не было никаких проблем, но произошли события, которые «окончательно ломают все».

В качестве одной из причин музыкант назвал сокращение деятельности американского консульства в России. «Для меня это означает, что получение мной визы, позволяющей мне въезд обратно в США, ставится под очень большой вопрос», — пояснил Чистяков.

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