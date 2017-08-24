Дайджест
На Курилах погиб солдат-контрактник
24 август 2017 (17:22)
Военное следствие по Восточному военному округу возбудило уголовное дело по факту самоубийства солдата-контрактника на курильском острове Итуруп. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Дело возбуждено по статье 110 УК РФ», — заявил агентству руководитель организационно-аналитического отдела военного следственного управления следственного комитета России по Восточному военному округу Николай Звягин.
Агентство указывает, что родственники погибшего не согласны с версией о самоубийстве. По их мнению, смерть солдата была насильственной.
«Дело возбуждено по статье 110 УК РФ», — заявил агентству руководитель организационно-аналитического отдела военного следственного управления следственного комитета России по Восточному военному округу Николай Звягин.
Агентство указывает, что родственники погибшего не согласны с версией о самоубийстве. По их мнению, смерть солдата была насильственной.
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