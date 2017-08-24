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Роскомнадзор по УрФО выявил нарушение «Почтой России» сроков пересылки и обработки почтовых отправлений
24 август 2017 (10:54)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Управление Роскомнадзора по УрФО выявило нарушение сроков пересылки и обработки почтовых отправлений, а также факт утраты двух международных заказных мелких пакетов оператором почтовой связи ФГУП «Почта России». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки стали обращения граждан на некачественное оказание услуг почтовой связи.
По итогам надзорных мероприятий Управлением Роскомнадзора по УрФО составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.1 части 3 КоАП РФ.
Поводом для проверки стали обращения граждан на некачественное оказание услуг почтовой связи.
По итогам надзорных мероприятий Управлением Роскомнадзора по УрФО составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.1 части 3 КоАП РФ.
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