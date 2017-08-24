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ФСК ЕЭС повышает уровень автоматизации уральских подстанций

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») оснащает автоматизированными системами управления техпроцессами (АСУ ТП) уральские подстанции 500 кВ «Удмуртская», «Шагол» и «Газовая», подстанции 220 кВ «Каменская», «Целинная» и «Калининская». Об этом сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.



«АСУ ТП создана на основе оборудования, разработанного специально для применения в энергетике. Строится как открытая платформа, интегрирующая смежные системы от различных производителей в единое информационное пространство. Имеется возможность собственными силами осуществлять настройку режимов работы оборудования, дальнейшее развитие и обслуживание системы. Этот инструмент достоверно передает информацию о состоянии энергообъекта в центр управления сетями (ЦУС) и в региональное диспетчерское управление (РДУ)», — говорится в сообщении.



Таким образом, автоматизированная система управления техпроцессами улучшает работу оперативного персонала, снижает риски ошибок персонала при переключениях, обеспечивает наблюдаемость всей подстанции. В результате повышается надежность электроснабжения сети и конечного потребителя.

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