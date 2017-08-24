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Официальный курс долл. США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.

24 август 2017 (16:32)

УрБК, Москва, 24.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа. Курс долл. США вырос на 1 коп., до 59,14 руб. Курс евро — на 18 коп., до 69,74 руб.

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