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Судьбу телебашни в Екатеринбурге будут решать городской и губернаторский градсоветы

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что окончательное решение о судьбе телебашни в Екатеринбурге еще не принято. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург».



В то же время он отметил, что если и дальше тянуть с решением, небезопасная конструкция может нанести серьезный урон жителям мегаполиса.



«Это действительно символ Екатеринбурга, но надо смотреть объективно: на протяжении трех десятков лет в самом центре города, который фактически является третьим в стране, будет принимать матчи Чемпионата мира-2018 по футболу, претендовать на проведение всемирной выставки «Экспо», стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой вместо макушки. Я думаю, что никто серьезно не считает, что такой символ нужен городу. Были предложения от инвесторов по реконструкции башни, но сегодня даже организация там смотровой площадки потребует колоссальных вложений. С точки зрения инженерно-технического потенциала башня исчерпала себя», — заявил Е. Куйвашев.



По его словам, территорию башни необходимо вовлекать в городскую жизнь: там может быть построен спортивный или культурный центр. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.



«Сейчас рассматриваются разные варианты. Размещение того или иного объекта будет обязательно рассматриваться как на городском градсовете, так и на градсовете при губернаторе. Так что мы с вами еще увидим, какие будут предложены проекты размещения на этом земельном участке», — добавил он.



Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.



Между тем планы по демонтажу объекта ранее раскритиковали глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

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