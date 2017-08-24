РМК начинает строительство Томинского ГОКа

Русская медная компания (РМК) приступила к горным работам и подготовке территории промышленной площадки к строительству Томинского горно-обогатительного комбината (ГОК). Предприятие получило все необходимые документы для начала реализации проекта.«Томинский ГОК располагает необходимыми разрешениями на строительство обогатительной фабрики: главного корпуса обогатительной фабрики, станции крупного дробления, рудных конвейеров, склада крупнодробленой руды, корпуса додрабливания, конвейерных галерей и склада извести. Проектная документация по объектам ранее получила положительное заключение Главгосэкспертизы», — сообщили в пресс-службе РМК.Кроме того, имеющиеся у Томинского ГОКа разрешения позволяют предприятию приступить к возведению элементов сопутствующей инфраструктуры производственной площадки будущего комбината. Речь, в частности, идет о 19 объектах, в том числе административном и бытовом корпусах, общежитиях, внутриплощадочных инженерных сетях и коммуникациях, складских площадях и очистных сооружениях. Проектная документация по ним также получила положительное заключение контролирующего органа — ОГАУ Госэкспертиза Челябинской области.«Завершение первого этапа строительства комбината запланировано на конец 2019 года. К этому моменту будут возведены все производственные объекты для перехода обогатительной фабрики в режим пусконаладочных работ. В том числе завершено строительство объектов, которые будут задействованы в технологической схеме ликвидации горной выработки Коркинского угольного разреза. В соответствии с рекомендациями экологического аудита проектной документации комбината, который был проведен в 2016 году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Томинский ГОК отказался от переработки окисленных руд с применением технологии гидрометаллургии», — заявил генеральный директор Томинского ГОКа Валерий Улановский.По его словам, ведутся работы по включению угольного разреза «Коркинский» в технологическую цепочку предприятия.Отметим, что Томинский горно-обогатительный комбинат планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Запасы месторождения оцениваются в 660 млн тонн руды. Оно входит в число 50 крупнейших месторождений меди в мире.Предприятие должно выйти на проектную мощность — переработку 28 млн тонн руды в год — в начале 2022 года.Официальный старт началу разработки месторождения РМК дала 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Первую руду в компании рассчитывают добыть в 2018 году. До запуска обогатительной фабрики она будет направляться на склад.Как отмечают представители РМК, Томинский ГОК обещает стать одним из самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд руб.