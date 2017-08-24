Свердловская область пока не готова к отопительному сезону

До старта отопительного сезона в Свердловской области остается меньше месяца. В настоящее время коммунальная инфраструктура Среднего Урала не готова к началу осенне-зимнего периода. Несмотря на относительно высокие темпы работ, существуют серьезные проблемы, которые могут привести к срыву начала отопительного сезона в отдельных муниципалитетах.На заседании правительства Свердловской области заместитель губернатора Сергей Швиндт отчитался о ходе подготовки региона к осенне-зимнему периоду.«В настоящее время готовность жилищного фонда Среднего Урала к началу отопительного сезона составляет 72%, теплосетей — 81%, электросетей — 90%, водопропускных сетей — 82%. Всего на устранение неполадок и подготовку области к отопительному сезону было выделено 4 млрд руб. 723 тыс. руб. должна выделить область, а оставшиеся 3,3 млрд руб. будет выделено из бюджета муниципальных образований и управляющих компаний», — заявил Сергей Швиндт.По его словам, степень готовности свердловских муниципалитетов к началу отопительного сезона разная. В Восточном управленческом округе работы выполнены на 84%, В Горнозаводском округе — 88%, в Западном — 81%, в Северном — 78%, в Южном — 72%.Между тем в Свердловской области сохраняются риски срыва начала отопительного сезона в некоторых многоквартирных домах в связи с проведением там капитального ремонта. Как заявил Сергей Швиндт, в этом году в программу были включены 2 тыс. 447 объектов, в том числе 1 тыс. 186 домов, где требуется замена систем теплоснабжения. В настоящее время это сделано только в 644 домах. Соответственно, в 542 домах пуск тепла пока невозможен.Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов также обозначил серьезные проблемы, которые препятствуют началу отопительного сезона на Среднем Урале.«С 1 июля по 15 сентября муниципалитетам необходимо еженедельно представлять в департамент отчеты об исполнении планов и графиков подготовки к осенне-зимнему периоду, а также о количестве паспортов готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительном сезоне. Проведенный мониторинг показал следующие результаты. 92% муниципальных образований (МО) разработали и представили планы и графики. 10 МО нарушили дисциплину предоставления информации», — рассказал Алексей Россолов.Также наблюдается достаточно тревожная ситуация с получением паспортов готовности к зиме. По законодательству эту процедуру необходимо завершить до 15 сентября 2017 года. По состоянию на 23 августа, из 37 тыс. многоквартирных домов, подлежащих паспортизации, документы оформлены лишь в отношении 16 тыс. 555 тыс. строений (43,7%). Этот показатель на 12% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. В Екатеринбурге из 8 тыс. домов документы получены лишь на 460 (5,6%).В Северном управленческом округе степень готовности паспортов составляет 62,4%, в Южном — 35%, в Западном — 57,6%, в Горнозаводском — 61,6%, в Восточном — 49,2%.«В 56 муниципальных образованиях Свердловской области уровень паспортизации превышает 50%. Из них в 22 — более 80%. Ниже среднего показатель в 12 муниципальных образованиях. В десяти вообще не началась работа по паспортизации», — сообщил Алексей Россолов.Отметим, что летом 2017 года департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на основании обращений граждан и требования прокуратуры проверил 404 многоквартирных дома на предмет готовности к зимнему периоду. В результате чего было выявлено 474 нарушения.Из всего этого можно сделать вывод, что процесс подготовки Свердловской области к отопительному периоду сопровождается серьезными трудностями. Существуют опасения, что из-за неоконченного капитального ремонта и низких темпов работ по паспортизации многоквартирных домов в некоторых муниципальных образованиях не смогут вовремя подключить все объекты к централизованной системе отопления.