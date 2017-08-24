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ЕВРАЗ НТМК отгрузил Deutsche Bahn партию железнодорожных колес новой конструкции

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. ЕВРАЗ НТМК впервые отгрузил партию железнодорожных колес ВА220 для пассажирских вагонов в адрес крупнейшего оператора Германии — Deutsche Bahn. Объем партии составил 240 штук, сообщает пресс-служба компании.



Железнодорожные колеса конструкции ВА220 — новый продукт для комбината. Колеса изготовлены из стали марки ER7 и имеют твердость обода от 235 единиц по Бринеллю и выше; диаметр колеса составляет 920 мм.



По требованию заказчика на колеса наносится особое лакокрасочное индикаторное покрытие, которое изменяет цвет колеса, если при эксплуатации оно нагревается до критической температуры. Нагрев указывает на возможные структурные изменения, поэтому при изменении цвета колесо выводят из эксплуатации и исследуют. Такой тип краски в России применяется впервые. Также специально для DB изменена технология упаковки колес. Она адаптирована под размеры европейских складов и собирается из металлопрофиля.



«Новый контракт с Deutsche Bahn — самый крупный и долгосрочный в истории наших партнерских отношений. Кроме того, мы впервые поставляем на рынок Европы пассажирские колеса. Сотрудничество с немецким оператором даст нам возможность заявить о себе в новом сегменте продукции и откроет широкие возможности на европейском рынке», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.



Представители DB при приемке подтвердили соответствие колес всем предъявляемым техническим требованиям.



В начале лета эксперты Deutsche Bahn провели масштабный аудит в конвертерном и колесобандажном цехах, управлении технического контроля, центральной лаборатории комбината и многих других подразделениях. Представители немецкой корпорации убедились, что ЕВРАЗ НТМК полностью соответствует их требованиям, и подтвердили действие сертификата на отгрузку продукции.



До конца 2017 года ЕВРАЗ НТМК изготовит и поставит для Deutsche Bahn 1 тыс. 440 колес.

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