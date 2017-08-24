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С начала года зарплата бухгалтеров в вакансиях Екатеринбурга сократилась на 23,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела исследование динамики средних зарплат в Екатеринбурге в январе-августе 2017 года.



Оказалось, что больше всего уменьшилось среднее вознаграждение в сфере «Бухгалтерия» (минус 23,4%), на второй строчке находится «Строительство, недвижимость» (минус 16,9%), на третьей строчке — «Начало карьеры, студенты», где вознаграждение снизилось по сравнению с началом года на 9,5%.



При этом, положительный прирост мы видим в отраслях «Рабочий персонал» (плюс 45,3%), «Маркетинг, реклама, PR» (плюс 27,6%) и «Информационные технологии» (плюс 17,4%). Всего по Екатеринбургу среднее вознаграждение увеличилось на 7,7%.



«Для этой аналитики мы посмотрели среднее арифметическое вознаграждение в самых популярных профессиональных сферах и сравнили цифры с точно такими же данными начала года. При этом с января у нас наблюдается тенденция к повышению оплаты труда, и на сегодняшний день средний уровень зарплаты, который предлагают работодатели Свердловской области, составляет 43 тыс. руб.», — заявила руководитель пресс-службы Headhunter Урал Ольга Гибадуллина.

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