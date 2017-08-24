Новости дня

Более 50% многоквартирных домов на Среднем Урале не получили паспорта готовности к зиме

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Свердловской области наблюдается достаточно тревожная ситуация с получением паспортов готовности многоквартирных домов к отопительному периоду. Об этом на заседании регионального правительства заявил директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Среднего Урала Алексей Россолов.



«Эту процедуру необходимо завершить до 15 сентября 2017 года. По состоянию на 23 августа, из 37 тыс. многоквартирных домов, подлежащих паспортизации, документы оформлены лишь в отношении 16 тыс. 555 тыс. строений (43,7%). Этот показатель на 12% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. В Екатеринбурге из 8 тыс. домов документы получены лишь на 460 (5,6%)», — заявил А. Россолов.



В Северном управленческом округе степень готовности паспортов составляет 62,4%, в Южном — 35%, в Западном — 57,6%, в Горнозаводском — 61,6%, в Восточном — 49,2%.



«В 56 муниципальных образованиях Свердловской области уровень паспортизации превышает 50%. Из них в 22 — более 80%. Ниже среднего показатель в 12 муниципальных образованиях. В 10 муниципальных образованиях вообще не началась работа по паспортизации», — сообщил Россолов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: