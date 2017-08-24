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Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в размере 15,2 млн рублей перед работниками «Уралэнерго-Союза»
24 август 2017 (14:16)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Екатеринбурге руководство ЗАО «Уралэнерго-Союз» погасило долги по зарплате перед сотрудниками в размере 15,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2017 года заработная плата 263 работникам ЗАО «Уралэнерго-Союз» выплачивалась с нарушением сроков и не полностью.
В связи с этим прокуратура города генеральному директору предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также руководитель ЗАО был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и оштрафован на 10 тыс. руб.
На сегодняшний день задолженность по зарплате на сумму более 15,2 млн руб. полностью погашена.
Установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2017 года заработная плата 263 работникам ЗАО «Уралэнерго-Союз» выплачивалась с нарушением сроков и не полностью.
В связи с этим прокуратура города генеральному директору предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также руководитель ЗАО был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и оштрафован на 10 тыс. руб.
На сегодняшний день задолженность по зарплате на сумму более 15,2 млн руб. полностью погашена.
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