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Прокуратура добилась погашения долгов по зарплате в размере 15,2 млн рублей перед работниками «Уралэнерго-Союза»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Екатеринбурге руководство ЗАО «Уралэнерго-Союз» погасило долги по зарплате перед сотрудниками в размере 15,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



Установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2017 года заработная плата 263 работникам ЗАО «Уралэнерго-Союз» выплачивалась с нарушением сроков и не полностью.



В связи с этим прокуратура города генеральному директору предприятия внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также руководитель ЗАО был привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и оштрафован на 10 тыс. руб.



На сегодняшний день задолженность по зарплате на сумму более 15,2 млн руб. полностью погашена.

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