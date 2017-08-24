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Готовность жилищного фонда Свердловской области к началу отопительного сезона составляет 72%

24 август 2017 (13:53)

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Готовность жилищного фонда Свердловской области к началу осенне-зимнего периода составляет 72%. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил заместитель губернатора Сергей Швиндт.

«В настоящее время готовность жилищного фонда Среднего Урала к началу отопительного сезона составляет 72%, теплосетей — 81%, электросетей — 90%, водопропускных сетей — 82%. Всего на устранение неполадок и подготовку области к отопительному сезону было выделено 4 млрд руб. 723 тыс. руб. должна выделить область, а оставшиеся 3,3 млрд руб. будет выделено из бюджета муниципальных образований и управляющих компаний», — заявил Сергей Швиндт.

По его словам, степень готовности свердловских муниципалитетов к началу отопительного сезона отличается. В Восточном управленческом округе работы выполнены на 84%, В Горнозаводском округе — 88%, в Западном — 81%, в Северном — 78%, в Южном — 72%.

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