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В УБРиР с начала года количество анкет на получение кредитов онлайн выросло на 75%
24 август 2017 (13:31)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. С начала года в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) количество анкет на кредиты, заполненные через дистанционные каналы (интернет-банк, мобильный банк и сайт банка), выросло на 75%. Так, в июле 2017 года клиенты оставили более 1 тыс. 100 заявок, тогда как в январе — только 630. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
По словам руководителя дирекции интернет-продаж УБРиР Дениса Тура, сейчас востребованность дистанционных финансовых сервисов становится устойчивым трендом, и это стимулирует развитие онлайн-банкинга, который становится технологичнее, понятнее и функциональнее для клиентов.
«Понимание потребностей пользователей наших услуг помогает нам принимать правильные решения и предоставлять людям полезные услуги, которые экономят время клиентов и ресурсы компании. Весь 2016 год мы совершенствовали интернет-банк и мобильное приложение, приводя их функционал к единообразию. До конца 2017 года мы планируем внедрить ряд новых услуг, в том числе связанных с кредитованием», — отметил Денис Тур.
Всего за первое полугодие по онлайн-заявкам было выдано заемщикам порядка 1,5 млрд руб., что на 50% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Добавим, что 88% всех заявок было отправлено по спецпредложениям в интернет-банке и его мобильном приложении. Средний размер кредита по сравнению с прошлым годом практически не меняется и сейчас составляет 230 тыс. руб.
Интернет-банк УБРиР доступен как в десктоп-версии, так и в мобильной версии для iOS или Android. Пользователи интернет-банка УБРиР без посещения офиса могут получать все необходимые банковские услуги: заказывать карты и управлять ими, делать переводы, оплачивать услуги, открывать вклады и оформлять заявки на кредиты, узнавать подробности по подключенным продуктам и услугам банка. Подключить интернет-банк можно дистанционно — эта услуга доступна во всех банкоматах УБРиР.
По словам руководителя дирекции интернет-продаж УБРиР Дениса Тура, сейчас востребованность дистанционных финансовых сервисов становится устойчивым трендом, и это стимулирует развитие онлайн-банкинга, который становится технологичнее, понятнее и функциональнее для клиентов.
«Понимание потребностей пользователей наших услуг помогает нам принимать правильные решения и предоставлять людям полезные услуги, которые экономят время клиентов и ресурсы компании. Весь 2016 год мы совершенствовали интернет-банк и мобильное приложение, приводя их функционал к единообразию. До конца 2017 года мы планируем внедрить ряд новых услуг, в том числе связанных с кредитованием», — отметил Денис Тур.
Всего за первое полугодие по онлайн-заявкам было выдано заемщикам порядка 1,5 млрд руб., что на 50% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Добавим, что 88% всех заявок было отправлено по спецпредложениям в интернет-банке и его мобильном приложении. Средний размер кредита по сравнению с прошлым годом практически не меняется и сейчас составляет 230 тыс. руб.
Интернет-банк УБРиР доступен как в десктоп-версии, так и в мобильной версии для iOS или Android. Пользователи интернет-банка УБРиР без посещения офиса могут получать все необходимые банковские услуги: заказывать карты и управлять ими, делать переводы, оплачивать услуги, открывать вклады и оформлять заявки на кредиты, узнавать подробности по подключенным продуктам и услугам банка. Подключить интернет-банк можно дистанционно — эта услуга доступна во всех банкоматах УБРиР.
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