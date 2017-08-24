Дайджест
ЦСКА вышел в группой раунд Лиги чемпионов
24 август 2017 (13:27)
ФК ЦСКА (Москва) обыграл швейцарский «Янг Бойз» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На 45-й минуте счет открыл Георгий Щенников. Второй мяч забил Алан Дзагоев, отличившийся на 64-й минуте.
В первом матче, который прошел 15 августа в Берне, армейцы победили со счетом 1:0 благодаря курьезному автоголу защитника «Янг Бойз» Нуху Касима на 91-й минуте. Таким образом, по сумме двух матчей ЦСКА оказался сильнее со счетом 3:0.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На 45-й минуте счет открыл Георгий Щенников. Второй мяч забил Алан Дзагоев, отличившийся на 64-й минуте.
В первом матче, который прошел 15 августа в Берне, армейцы победили со счетом 1:0 благодаря курьезному автоголу защитника «Янг Бойз» Нуху Касима на 91-й минуте. Таким образом, по сумме двух матчей ЦСКА оказался сильнее со счетом 3:0.
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