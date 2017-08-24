Дайджест
Трамп не поддерживал принятие антироссийских санкций
24 август 2017 (13:27)
Президент США Дональд Трамп в частных беседах с сенаторами от Республиканской партии выражал свое недовольство санкциями против России. Об этом пишет Politico.
Утверждается, что Трамп говорил председателю комитета по внешним делам Бобу Коркеру о неправильности законопроекта о новых санкциях в отношении России и его несоответствии конституции страны. Также Трамп сказал Коркеру, что законопроект повредит его президентству. Тем не менее Коркер заверил Трампа, что законопроект получит в Конгрессе поддержку от представителей обеих партий. «Трамп был этим разочарован», — отметил источник Politico.
2 августа Трамп подписал закон о новых антироссийских cанкциях,принятый американским сенатом 27 июля. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под санкциями.
Утверждается, что Трамп говорил председателю комитета по внешним делам Бобу Коркеру о неправильности законопроекта о новых санкциях в отношении России и его несоответствии конституции страны. Также Трамп сказал Коркеру, что законопроект повредит его президентству. Тем не менее Коркер заверил Трампа, что законопроект получит в Конгрессе поддержку от представителей обеих партий. «Трамп был этим разочарован», — отметил источник Politico.
2 августа Трамп подписал закон о новых антироссийских cанкциях,принятый американским сенатом 27 июля. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, находящихся под санкциями.
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