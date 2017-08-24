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Фигурант «болотного дела» вышел из колонии

24 август 2017 (13:26)

Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих вышел из ярославской колонии после отбытия полного срока наказания. Об этом сообщает «Интерфакс».

За несколько дней до освобождения из ИК №1 Непомнящих был переведен в штрафной изолятор (ШИЗО).

Отмечается, что за ним установлен административный надзор сроком на два года. После освобождения ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи места их проведения, покидать место жительства с 22 часов до 6 утра и выезжать за пределы Московской области. Также раз в месяц ему придется отмечаться в местном отделе полиции.

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