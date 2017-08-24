Дайджест

Фигурант «болотного дела» вышел из колонии

Фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих вышел из ярославской колонии после отбытия полного срока наказания. Об этом сообщает «Интерфакс».



За несколько дней до освобождения из ИК №1 Непомнящих был переведен в штрафной изолятор (ШИЗО).



Отмечается, что за ним установлен административный надзор сроком на два года. После освобождения ему запрещено участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи места их проведения, покидать место жительства с 22 часов до 6 утра и выезжать за пределы Московской области. Также раз в месяц ему придется отмечаться в местном отделе полиции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: