Дайджест

США разрабатывают новую ядерную ракету

24 август 2017 (13:26)

Военно-воздушные силы США заключили с корпорациями Lockheed Martin и Raytheon контракты на разработку новой ядерной крылатой ракеты для американского стратегического арсенала. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость каждого соглашения составляет 900 млн долл. США. За четыре с половиной года обе компании должны по отдельности разработать прототип крылатой ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса действия.

Затем военные выберут наиболее подходящий для них вариант, а с компанией-разработчиком выбранного прототипа будет подписано соглашение о поставках ракет в распоряжении армии.

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