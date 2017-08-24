Дайджест
США разрабатывают новую ядерную ракету
24 август 2017 (13:26)
Военно-воздушные силы США заключили с корпорациями Lockheed Martin и Raytheon контракты на разработку новой ядерной крылатой ракеты для американского стратегического арсенала. Об этом сообщает Reuters.
Стоимость каждого соглашения составляет 900 млн долл. США. За четыре с половиной года обе компании должны по отдельности разработать прототип крылатой ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса действия.
Затем военные выберут наиболее подходящий для них вариант, а с компанией-разработчиком выбранного прототипа будет подписано соглашение о поставках ракет в распоряжении армии.
Стоимость каждого соглашения составляет 900 млн долл. США. За четыре с половиной года обе компании должны по отдельности разработать прототип крылатой ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса действия.
Затем военные выберут наиболее подходящий для них вариант, а с компанией-разработчиком выбранного прототипа будет подписано соглашение о поставках ракет в распоряжении армии.
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