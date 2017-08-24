Дайджест
Маккейн призвал поставить на Украину летальное оружие
24 август 2017 (13:26)
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину позволит Вашингтону начать поставки летального оружия Киеву, и призвал осуществить это. Заявление опубликовано на сайте политика.
Он полагает, что Украина нуждается в американском оружии, поскольку должна «защитить собственный суверенитет и территориальную целостность».
Также Маккейн отметил, что президент США Дональд Трамп «сделал первый значительный шаг по сдерживанию российской агрессии», введя санкции против Москвы. По его мнению, передача Киеву оружия «необходима для установления мира».
Он полагает, что Украина нуждается в американском оружии, поскольку должна «защитить собственный суверенитет и территориальную целостность».
Также Маккейн отметил, что президент США Дональд Трамп «сделал первый значительный шаг по сдерживанию российской агрессии», введя санкции против Москвы. По его мнению, передача Киеву оружия «необходима для установления мира».
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