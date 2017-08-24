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В Камышлове прокуратура требует закрыть опасную газозаправочную станцию «УралСервисГаз»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Камышлове прокуратура требует закрыть автомобильную газозаправочную станцию ООО «УралСервисГаз» из-за нарушений промышленной безопасности.



Объект эксплуатируется на основании договора аренды, однако юридическое лицо не зарегистрировало АГЗС в государственном реестре опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По итогам проверки надзорное ведомство направило в Камышловский районный суд исковое заявление с требованием о прекращении деятельности АГЗС ООО «УралСервисГаз».



Также прокуратура в отношении юрлица возбудила административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта».

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