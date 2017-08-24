Новости дня
В Камышлове прокуратура требует закрыть опасную газозаправочную станцию «УралСервисГаз»
24 август 2017 (13:11)
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. В Камышлове прокуратура требует закрыть автомобильную газозаправочную станцию ООО «УралСервисГаз» из-за нарушений промышленной безопасности.
Объект эксплуатируется на основании договора аренды, однако юридическое лицо не зарегистрировало АГЗС в государственном реестре опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По итогам проверки надзорное ведомство направило в Камышловский районный суд исковое заявление с требованием о прекращении деятельности АГЗС ООО «УралСервисГаз».
Также прокуратура в отношении юрлица возбудила административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта».
Объект эксплуатируется на основании договора аренды, однако юридическое лицо не зарегистрировало АГЗС в государственном реестре опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По итогам проверки надзорное ведомство направило в Камышловский районный суд исковое заявление с требованием о прекращении деятельности АГЗС ООО «УралСервисГаз».
Также прокуратура в отношении юрлица возбудила административное дело по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Камышлове прокуратура добивается приостановки эксплуатации газозаправочной станции компании «Картельгаз»
- В Сухом Логу компания «Новая энергия» оштрафована за эксплуатацию небезопасной АГЗС
- Прокуратура выявила нарушения при демонтаже зданий ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод»
- Прокуратура оштрафовала сотрудников ООО «Уралсервисгаз-2» и ООО «СГ-Авто» за нарушение правил пожарной безопасности
- ООО «Агросервис» оштрафовано за нарушение требований промышленной безопасности на площадке Екатеринбургского мясокомбината
Loading...